Baden-Baden - Shirin David steht mit der Platte "Schlau aber blond" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. David gelingt damit ihr zweites Nummer-eins-Album nach "Supersize".An zweiter Stelle folgt aktuell die Rockband Tocotronic mit "Golden Years". Bronze geht an Roland Kaiser ("Marathon"), hinter dem Sabrina Carpenter dank einer Deluxe-Edition von "Short N' Sweet" frischen Schwung erhält.Die Single-Charts führt Oimaras "Wackelkontakt" an. Kurz vor Einläuten der heißen Faschingsphase vergrößert der Stimmungshit seinen Abstand auf die engsten Verfolger Zartmann ("Tau mich auf", zwei) sowie Rosé und Bruno Mars ("APT.", drei).Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.