Unter dem Motto "Aktiv oder passiv? Hauptsache ETF!" hat unser Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer beim Börsentag in Frankfurt einen aktuellen Ausblick auf die Märkte gegeben und erläutert, weshalb gerade jetzt Aktien aus Europa spannend sein könnten. In seinem Vortrag spricht er über den ETF-Markt, unseren Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value und stellt zwei Titel aus dem aktuellen Portfolio vor.

Hier können Sie sich den Vortrag ansehen.