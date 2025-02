Auch in den kommenden Jahren dürfte es bei Aurubis hohe Investitionen geben. Das sollte sich negativ auf den freien Cashflow auswirken, auch dürften die Verbindlichkeiten ansteigen. Negativ ist zudem, dass sich das Angebot an raffiniertem Kupfer aber auch an Kupferkonzentraten verknappen könnte. Das kann zu Gegenwind führen und hat letztlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...