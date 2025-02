Dr. Eckhard Schulte (MainSky): Wieviel Potenzial steckt noch in China-Tech?

21.02.2025 -

China ist gerade im Technologiebereich wieder "en vogue". Der MSCI China-Technologie-Index hat seit Jahresbeginn gut 20 Prozent gewonnen. Sind Tencent, Alibaba u.a. noch ein Kauf oder ist es bereits zu spät?Das politische Umdenken hat begonnen Mit DeepSeek hat das Reich der Mitte seine hohe Leistungsfähigkeit in diesem Bereich in Erinnerung gebracht und der "große Führer" Xi hat den Alibaba-Gründer Jack Ma rehabilitiert. Nachdem Chinas Präsident mit seiner Politik "Niemand ist größer als ich" jahrelang zur Verzwergung des Sektors beigetragen hat und die Marktkapitalisierung der großen China-Tech-Werte auf das Niveau einer Nvidia-Tagesschwankung gefallen war, vollzieht er nun eine Kehrtwende und setzt ein Zeichen für mehr Unternehmertum und Markt. Rückenwind kommt zudem von einer Stabilisierung des Immobiliensektors und von der Hoffnung eines Zoll-Deals mit Trump, der ja gerade seine Liebe zu Diktatoren neu zu entdecken scheint.Noch recht hohe Bewertungslücke Wie steht es aber um die Bewertungen? Zwar steht außer Zweifel, dass es aufgrund der politischen Rahmenbedingungen einen Abschlag zu den US-Peers geben muss. Über die Höhe kann man allerdings nur mutmaßen. Momentan erscheint uns die Bewertungslücke mit noch immer fast 50% zu US-Tech recht hoch (KGVs: 21 vs. 38). Ein Kommittent der Parteiführung zu einer stärkeren marktwirtschaftlichen Ausrichtung könnte positiv auf die Bewertungen wirken. Und an der extrem hohen Leistungsfähigkeit des chinesischen Tech-Sektors gibt es ohnehin keinen Zweifel. Im Macro Allocation Fund entfallen deshalb seit Ende 2024 gut fünf Prozent der Aktienallokation auf den MSCI-China-Tech-Index. Rückschläge nutzen wir für Zukäufe.

MainSky Asset Management AG

Reuterweg 49

60323 Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 150 49 680-0

www.mainsky.de

Pressekontakt:

Kranch Media Thomas Kranch

Mozartstraße 30

64584 Biebesheim am Rhein

Tel.: 06258 / 9414721

Mobil: 0151 / 1200 25 35

E-Mail: tk@kranch-media.de

Über die MainSky Asset Management AG

Seit 2001 steht die MainSky Asset Management AG für bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit dem Fokus auf Familienvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren. MainSky ist spezialisiert auf das Management von liquiden Assets. Mehrwert wird generiert, indem das Performancepotenzial für einzelne Märkte bzw. Marktsegmente aus makroökonomischen Fundamentalanalysen abgeleitet und die Portfoliostruktur aktiv auf die erwarteten Marktbedingungen ausgerichtet wird. Analyse und Meinungsbildung werden durch eigens entwickelte quantitative Modelle unterstützt. Dennoch gibt es keine Modellgläubigkeit und es erfolgt immer eine ökonomische Interpretation aller Informationen hin zu einem ökonomisch plausiblen Marktbild. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit einem Team von acht Mitarbeitern rund 500 Millionen Euro in mehreren Spezialfonds, Managed Accounts und in zwei Publikumsfonds, darunter dem vermögensverwaltenden MainSky Macro Allocation Fund.

Über den MainSky Macro Allocation Fund

Der MainSky Macro Allocation Fund bietet Investoren Zugang zu den globalen Aktien- und Rentenmärkten und orientiert sich an der gleichnamigen und seit 2007 mit einem Track Record und einem herausragendem Rendite-Risiko-Verhältnis ausgestatteten Anlagestrategie. Der Investmentansatz konnte in der Vergangenheit durch konstant gute Ergebnisse überzeugen. Gerade in schwierigen Marktphasen wie der Finanzmarkt- und der Corona-Krise 2008 zeigte sich die Überlegenheit der Strategie durch erfolgreichen Kapitalerhalt. Grundlage des Ansatzes ist eine Makro- bzw. Top-Down-Analyse, aus der heraus das Management die jeweiligen Asset-Klassen und Marktsegmente allokiert. Die Finanzmärkte sind weitgehend mikro-effizient, aber makro-ineffizient. Das Fondsmanagement nutzt diese makroökonomischen Ineffizienzen durch eine flexible Assetklassen-, Sektor-, Faktor- & Länderallokation aus. Die Umsetzung der Aktienquote über ETFs ermöglicht zudem eine Partizipation an verschiedenen Faktorprämien (z.B. Low Volatility, Growth). Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine mittelfristige absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an. Der MainSky Macro Allocation Fund ist ein Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.

Disclaimer

Dieses Informationsmaterial enthält kein Angebot zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Alleinige Grundlage für den Erwerb von MainSky Investmentfonds sind die jeweiligen Verkaufsprospekte. Die Informationen in diesem Dokument sind ausschließlich zur Veranschaulichung und zur Diskussion bestimmt und stellen keine Beratung dar. Die enthaltenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren lediglich die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle. Angaben über Anlageergebnisse und Anlageziele sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.