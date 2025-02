In der heutigen Ausgabe des Money Train-Podcasts begrüßen wir den stellvertretenden Chefredakteur von DER AKTIONÄR, Martin Weiß. Der große Elefant im Raum heißt diese Woche Intel. Nach zahlreichen Medienberichten soll der Großkonzern nun vor einer Aufspaltung stehen. Als mögliche Käufer der verschiedenen Sparten kommen Broadcom und TSMC in Frage. Wir fragen uns, was an den Berichten dran ist und was genau dies für die Zukunft des Unternehmens sowie für die Anleger bedeuten könnte.Weiter geht es ...

