CORPORATE NEWS Stabilus SE: Finanzvorstand Stefan Bauerreis verlässt Stabilus auf eigenen Wunsch Koblenz, 21. Februar 2025 - Der Finanzvorstand der Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), Stefan Bauerreis, hat den Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten. Der Aufsichtsrat hat diesem Wunsch entsprochen. Stefan Bauerreis verlässt das Unternehmen zum Ende des Monats. Sein Aufgabengebiet wird übergangsweise von CEO Dr. Michael Büchsner verantwortet. Für die Wiederbesetzung der Position des Finanzvorstands wurde ein strukturierter Suchprozess eingeleitet. Bis die Position des Finanzvorstands langfristig neu besetzt wird, wird der Vorstand zusätzlich interimistisch durch den erfahrenen Finanzmanager Dr. Wend v. Wietersheim unterstützt. Dr. v. Wietersheim begann seine berufliche Laufbahn 1993 im Mannesmann-Konzern. Danach hatte er verschiedene leitende Funktionen bei international tätigen Unternehmen inne, vorwiegend in den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau sowie Automotive. Unter anderem war er Chief Financial Officer und trug die Verantwortung für die Bereiche IT, HR und Legal, begleitet von der operativen Verantwortung für Supply Chain und Post Merger Integration. Seit rund 15 Jahren ist Dr. v. Wietersheim als interimistischer Geschäftsführer und Vorstand tätig und war in diesen Funktionen bei verschiedenen Unternehmen im In- und Ausland als Chief Financial Officer, Chief Transformation Officer oder Chief Operating Officer aktiv. Dr. Stephan Kessel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stabilus SE, sagte: "Wir danken Stefan Bauerreis für sein Engagement in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Dr. Wend v. Wietersheim zu gewinnen, der nahtlos die operativen Aufgaben von Herrn Bauerreis interimistisch übernehmen wird." Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



