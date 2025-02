DJ FDA nimmt Novo-Nordisk-Blockbuster von der Liste knapper Arzneien

Von Cristina Gallardo

DOW JONES--Die Abnehm-Medikamente Wegovy und Ozempic des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk sind in den USA wieder in ausreichender Menge verfügbar. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erklärte den Versorgungsengpass für die diese rezeptpflichtigen Arzneien für beendet, wie es auf ihrer Webseite heißt. Novo Nordisk teilte mit, die Versorgung in den USA erfülle oder übertreffe die derzeitige und zu erwartende Nachfrage.

Die Popularität der beiden Blockbuster-Medikamente hatte die FDA gezwungen, sie auf die offizielle Liste der Arzneien aufzunehmen, die knapp sind, obwohl der Konzern die Produktion hochfährt. Ozempic, womit Diabetes behandelt wird, und Wegovy, ein Mittel gegen Adipositas, waren zwei Jahre lang auf der Liste. Während dieser Zeit waren Apotheken rechtlich befugt, Kopien der beiden Präparate herzustellen, die auch noch billiger waren als die Versionen von Novo Nordisk. Das hat jetzt ein Ende.

February 21, 2025 11:53 ET (16:53 GMT)

