Die InflaRx N.V. bereitet sich auf die Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen für das vierte Quartal 2024 vor, die für den 20. März 2025 angesetzt ist. Das Biotech-Unternehmen mit Hauptsitz in Jena verzeichnete zuletzt eine herausfordernde Marktphase, was sich in der aktuellen Marktkapitalisierung von 103,6 Millionen Euro widerspiegelt. Der Aktienkurs zeigt mit einem Rückgang von 22,27 Prozent im letzten Monat eine deutliche Korrektur.

Aktuelle Entwicklung

Der jüngste Handelstag schloss mit einem Kurs von 1,83 USD, was einem Tagesverlust von 1,08 Prozent entspricht. Mit insgesamt 58,9 Millionen ausstehenden Aktien bleibt das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien gegen Entzündungskrankheiten spezialisiert hat, weiterhin ein wichtiger Akteur im Biotechnologie-Sektor.

