Die Blueprint Medicines Corporation verzeichnete am 22. Februar 2025 einen deutlichen Kursrückgang von 2,23 Prozent auf 92,25 USD. Die Biotech-Aktie setzt damit ihren negativen Trend der letzten Wochen fort, was sich in einem monatlichen Verlust von über 19 Prozent widerspiegelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,6 Milliarden Euro bleibt das Unternehmen jedoch ein bedeutender Akteur im Biotechnologie-Sektor.

Wichtiger Termin steht bevor

Anleger richten ihren Blick nun auf die bevorstehende TD Cowen Health Care Conference am 3. März 2025, bei der Blueprint Medicines seine aktuellen Entwicklungen im Bereich der Präzisionstherapien vorstellen wird. Das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten für genomisch definierte Krebsarten spezialisiert hat, steht trotz der jüngsten Kursverluste weiterhin 12,61 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief.

Anzeige

Blueprint Medicines-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Blueprint Medicines-Analyse vom 22. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Blueprint Medicines-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Blueprint Medicines-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Blueprint Medicines: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...