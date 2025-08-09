Diese Aktien bieten laut Morgan Stanley das größte Potenzial, vom KI-Boom zu profitieren, denn die Unternehmen sind am weitesten bei der Adaption der Technologie fortgeschritten und bieten zum Teil deutliche Wettbewerbsvorteile für Anleger. Immer mehr Unternehmen setzen auf KI, dabei sind einige weiter in der Adaption als andere. Laut einer aktuellen Studie von Morgan Stanley planen 60% der CIOs befragter US-Unternehmen, Teile der Arbeit auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
