© Foto: Dall-ELaut Mike Wilson, Chefstratege für US-Aktien bei Morgan Stanley, befindet sich die US-Wirtschaft in einem neuen Bullenmarkt.In einem aktuellen Interview mit Bloomberg TV erklärte Wilson, dass Morgan Stanley davon ausgeht, die Wirtschaft habe sich über die letzten drei Jahre in einer Rezession befunden - diese sei jedoch im April zu Ende gegangen. [spotify]0kD4MpIWmJuv4K8lMMW6Pd[/spotify] "Wir befinden uns jetzt in einem neuen Bullenmarkt - und die Aktivität an den Kapitalmärkten ist ein weiteres Indiz dafür, dass diese Einschätzung richtig sein dürfte." Trotz möglicher Schwankungen und Rücksetzer im dritten Quartal sieht Wilson darin keinen Widerspruch zum übergeordneten Aufwärtstrend: …Den vollständigen Artikel lesen ...
