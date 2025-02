Hiobsbotschaft beim Wettanbieter pferdewetten.de (ISIN: DE000A2YN777). Wie das Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab, könnte der Abschlussprüfer Deloitte GmbH den Bestätigungsvermerk für den Jahres- und Konzernabschluss 2023 einschränken oder sogar versagen. Begründet wird dies mit "nicht überbrückbaren unterschiedlichen Betrachtungsweisen" in Bezug auf die Bewertung von speziellen Begebenheiten des Wettgeschäfts. Doch damit nicht genug.

Denn die Wirtschaftsprüfer sehen sogar die Fortführung der Gesellschaft als gefährdet an, falls die beiden im Januar 2025 angekündigten Kapitalerhöhungen nicht vollständig gezeichnet werden und die Prolongation eines Ende März fälligen Darlehens nicht zustande kommt. Dazu wurde von pferdewetten.de ein Gutachten in Auftrag gegeben, das womöglich ein wesentliches Zahlungsunfähigkeitsrisiko aufzeigen könnte.

Ordnungsgeld obendrauf?

Und als ob das nicht genug wäre, droht dem Unternehmen zudem ein Ordnungsgeld in Höhe von 500.000 Euro durch das Bundesamt für Justiz. Dies für den Fall, dass der Jahresabschluss 2023 nicht bis Anfang März 2025 veröffentlicht wird.

Für den Fall einer Versagung des Bestätigungsvermerks haben Vorstand und Aufsichtsrat einen Notfallplan entwickelt: Sie würden unmittelbar eine Hauptversammlung einberufen, um dieser den nicht testierten Jahresabschluss 2023 zur Billigung vorzulegen. Durch Einspruch gegen die Ordnungsgeldandrohung und einen Wiedereinsetzungsantrag soll die Zahlung des Ordnungsgeldes bis zur Billigung und Veröffentlichung des untestierten Jahresabschlusses vermieden werden.

Wird für pferdewetten.de die Zeit knapp?

Fazit: Positiv ist sicherlich, dass das Unternehmen bereits seit Mitte letzten Jahres an der Optimierung in den Bereichen Corporate Governance und der internen operativen Abläufe arbeitet und diese zum wesentlichen Teil bereits umgesetzt haben soll. Aber wie es aussieht, könnten am Ende Zeit und Glück knapp werden. Man darf gespannt sein, wie am Montag die Börse darauf reagieren wird. Denn die entsprechende Pressemitteilung kam erst am Freitag nach Börsenschluss. Wir hätten da eine Vermutung.

