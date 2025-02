Die InCity Immobilien AG musste am 21. Februar 2025 einen deutlichen Kursrückgang hinnehmen. Der Aktienkurs fiel um 4,15 Prozent auf 0,5775 Euro, was einem Minus von 0,0250 Euro zum Vortagesschlusskurs entspricht. Diese Entwicklung fügt sich in den aktuellen Monatstrend ein, der bereits einen Wertverlust von 4,94 Prozent aufweist. Die Marktkapitalisierung des Immobilienunternehmens beläuft sich derzeit auf 52,5 Millionen Euro bei 86,0 Millionen ausgegebenen Aktien.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Trotz des jüngsten Kursrückgangs liegt die Aktie weiterhin 43,72 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis beträgt aktuell 38,92, basierend auf einem Cash-Flow pro Aktie von 0,01 Euro. Die Aktie wird derzeit an verschiedenen deutschen Handelsplätzen gehandelt.

