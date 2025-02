Mercedes-Benz will in den kommenden Jahren vor allem sparen und erhofft sich eine Wende mit einer schon seit Längerem in Aussicht gestellten Produktoffensive. Dass solche Maßnahmen durchaus notwendig sind, das zeigten nun die Zahlen für das vergangene Jahr und auch die weiteren Aussichten sind alles andere als erheiternd.Anzeige:Auf der eigenen Webseite spricht Mercedes-Benz (DE0007100000) zwar von "soliden Finanzergebnissen" im Jahr 2024. Manch einer könnte dies aber vielleicht etwas anders sehen. Schließlich rutschte das ...

