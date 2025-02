Novo Nordisk - NVO: Frische Kapazitäten für Ozempic & Wegovy!

UBS mit klarer Meinung zur Novo-Nordisk-Aktie (NVO): "Kaufen"!

Vorteil für Novo Nordisk im Wettbewerb mit dem US-Konkurrenten Eli Lilly

Novo (NVO) - ISIN US6701002056

Rückblick: Als Folge von Kapazuitätsengpässen bei den Abnehmpräparaten Ozempic und Wegovy musste der Pharmahersteller aus Bagsværd bei Kopenhagen gegenüber Generikaherstellern Federn lassen, sodass die Novo-Dordik-Aktie im Halbjahresverlauf beinahe 35 Prozent ihres Kurswertes verlor. Die zahlreichen Kontakte zur Widerstandslinie bei 90 USD und die Rückkehr der 50-Tagelinie in die Waagrechte bringen das Wertpapier auf unsere Long-Watchlist. Rein charttecchnisch liegt aber weiterhin ein Abwärtstrend vor.

Novo-Nordisk-Aktie: Chart vom 21.02.2025, Kürzel: NVO Kurs: 88.08 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Noch interessanter wäre es, wenn wir auch noch ein höheres Tief vor dem Triggern sehen würden. Dennoch erwarten wir bei einem bullischen Gesamtmarkt in den nächsten Tagen ein Gapfill der Kurslücke vom 19. auf 20. Dezember.

Mögliches bärisches Szenario

Wir sollten im Hinterkopf behalten, dass der Abwärtstrend intakt und ein Turnaround nicht garantiert ist. Zur Absicherung eignet sich die Kurslücke vom zweiten Februarwochende.

Meinung:

Novo Nordisk kann die US-Nachfrage nach Ozempic und Wegovy nun vollständig decken, wie die FDA bestätigt. Die massiven Investitionen in neue Produktionsanlagen haben sich für den dänischen Pharmakonzern ausgezahlt und stärken seine Position gegenüber dem Konkurrenten Eli Lilly. Vor allem trifft dies aber Hersteller von Nachahmerprodukten, die bisher jährlich bis zu 1 Milliarde USD umsetzten. Während Hims & Hers weiterhin modifizierte Versionen unter FDA-Auflagen anbieten will, fordern Novo Nordisk und Eli Lilly ein komplettes Verbot der Kopien und gehen rechtlich gegen Hersteller vor. Analysten bleiben positiv gestimmt: UBS empfiehlt "Kaufen", und Goldman Sachs bewertet die Aussichten als "vielversprechend".

Marktkapitalisierung: 296.32 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 733.91 Mio.USD

Meine Meinung zu Ciena ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/boersennews/novo-nordisk-bodenbildung-erreicht/4702173/

Veröffentlichungsdatum: 22.02.2025

Autor: Thomas Canali

