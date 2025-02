Visp VS - Lieber Fondue als Raclette, Zeitung lieber auf Papier als digital und Kurt Furgler als politisches Vorbild. In vielen Themen haben die beiden Bundesratskandidaten Markus Ritter und Martin Pfister am Samstag in Visp VS ähnliche persönliche Vorlieben verraten. Bevor sich Ritter und Pfister nach dem offiziellen Teil der Delegiertenversammlung in Visp bei einer Podiumsdiskussion auf den Zahn fühlen liessen, zeigte sich Mitte-Fraktionspräsident ...

