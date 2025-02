Hannover - Am 23. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 zuhause gegen den SC Paderborn mit 1:1 unentschieden gespielt.Die Niedersachsen gingen direkt mit der ersten Chance in Führung: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß in der vierten Minute spielte Halstenberg einen Doppelpass mit Rochelt und vollendete aus wenigen Metern zum 1:0.Der Ex-Leipziger legte in der zehnten Minute beinahe per direktem Freistoß nach, aber die Querlatte rettete für den geschlagenen Schubert.Die Ostwestfalen ließen sich davon aber nicht beeindrucken und kamen selbst zu Chancen, die beste vergab Mehlem in der 36. Minute nach Terho-Pass frei vor Zieler. Somit gingen die Hausherren unterm Strich verdient mit einer knappen Führung in die Pause.Nach dem Seitenwechsel blieb die Kwasniok-Elf dran und hatte in der 53. Minute Pech: Nach Zehnter-Freistoß köpfte Brackelmann die Kugel wuchtig an den Querbalken. Und auch in der 61. Minute rettete Aluminium für die 96er: Obermair zog aus 18 Metern ab und ließ diesmal den linken Pfosten erzittern.Die Breitenreiter-Truppe schien schon als glücklicher Sieger davonzukommen, da gelang den Gästen doch noch der verdiente Ausgleich: In der 89. Minute landete Ansahs abgefälschter Versuch bei Grimaldi und der Routinier nickte aus wenigen Metern sauber zum Endstand ein. In der siebten Minute der Nachspielzeit sah Dehm nach grobem Foulspiel an Ansah noch Gelb-Rot, was am Ergebnis aber nichts mehr änderte.Damit klettert Paderborn in der Tabelle vorerst auf Rang fünf, Hannover bleibt Achter.