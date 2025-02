Die Fate Therapeutics Aktie steht vor einer ereignisreichen Periode mit mehreren bedeutenden Unternehmensauftritten. Das Biotechnologie-Unternehmen wird bereits am 25. Februar 2025 an der H.C. Wainwright Cell Therapy Virtual Conference teilnehmen, gefolgt von der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der Q4 2024 Ergebnisse am 3. März. Im selben Zeitraum präsentiert sich das Unternehmen auch auf der TD Cowen Health Care Conference. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 154,0 Millionen Euro bei einem Aktienkurs von 1,35 Euro.

Positive Monatsentwicklung trotz Jahresverlust

Der Aktienkurs konnte im vergangenen Monat um 7,14 Prozent zulegen, während die Jahresentwicklung mit einem Minus von 78,61 Prozent deutlich negativ ausfällt. Die kommenden Konferenzauftritte, darunter auch die Barclays Global Healthcare Conference und die Leerink Partners Global Healthcare Conference Mitte März, könnten wichtige Impulse für die weitere Kursentwicklung liefern.

