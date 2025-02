Unterföhring (ots) -Ding Dong, Promi-Nachschub! Schauspielerin Yvonne Woelke zieht am Montag, um 20:15 Uhr in SAT.1, in die "Promis unter Palmen"-Villa ein und wird dort von ihren neuen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner begrüßt. Wenig Euphorie für den Neueinzug hat jedoch Reality-Star Iris Klein übrig, schließlich tobt zwischen den beiden Frauen seit Jahren eine öffentliche Auseinandersetzung. Der Grund? Iris' Ex-Mann Peter Klein, inzwischen der Partner von Yvonne Woelke. Iris Klein: "Das ist die Drecksschlampe, die mir meinen Ehemann weggenommen hat!"Außerdem am Montag bei "Promis unter Palmen"Die Promis müssen in einem Hot Tub voller Fischinnereien beim Kapitänsspiel "RausgeFISCHt" zeigen, wie schnell und klug sie sind. Mit Schwimmbrille ausgestattet, gilt es, Säckchen zu ertauchen, die knifflige Fragen enthalten. Nach jeder richtig beantworteten Frage geht es sofort zurück ins Wasser für das nächste Säckchen. Die zwei cleversten Promis dürfen ihre Teams für das Spiel "Matratzensport" wählen. Welches Team kann sich schützen? Und welcher Promi muss bei der Exit-Zeremonie zittern und die Villa verlassen?Diese Prominenten kämpfen noch um bis zu 50.000 Euro Siegesprämie und die goldene Kokosnuss: Lotto-Millionär Chico, High-Society-Lady und "Promis unter Palmen"-Legende Claudia Obert, "DSDS"-Ikone Menowin Fröhlich, Ex-Nationaltorwart Eike Immel, Reality-Star Iris Klein, YouTube-Legende Christo Manazidis, Reality-Star Kim Virginia, Sänger Cosimo Citiolo, YouTuberin Lisha Savage, Influencer Nikola Glumac, "DSDS"-Sängerin Melody Haase und Schauspielerin Yvonne Woelke.Direkt im Anschluss geht "Promis unter Palmen - Die Late Night Show" am Montag, um 22:45 Uhr, live in SAT.1 auf Sendung. Jochen Bendel begrüßt dieses Mal Melissa Khalaj als Co-Moderatorin.Alles auf Joyn: "Promis unter Palmen" kann jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf Joyn gestreamt werden.Produziert wird "Promis unter Palmen" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" - montags, um 20:15 Uhr und direkt im Anschluss "Promis unter Palmen - Die Late Night Show" live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Sendung:PromisunterPalmenKurz-Interviews und Fotos der Promis sowie Fotomaterial zur Show finden Sie auf unserer "Promis unter Palmen"-Presseseite unter https://presse.sat1.de/promisunterpalmen.Pressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5976783