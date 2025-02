© Foto: adobe.stock.com

Die aktuelle Situation bei Gold ist mit spannend nur unzureichend beschrieben. Gold zerrt an den Ketten, die es davon abhalten, über die 3.000 US-Dollar vorzustoßen. Womöglich halten diese Ketten nicht mehr lange.Goldpreis kommt noch einmal zurück, aber Obgleich Gold zuletzt ein wenig die Aufwärtsdynamik abhandenkam, arbeitete sich das Edelmetall auch in der letzten Wochen weiter konsequent in Richtung 3.000 US-Dollar voran. Die Richtung stimmt, nur das Tempo hat zuletzt ein wenig nachgelassen. Gold lässt es etwas ruhiger angehen. Da die aktuelle Situation unverändert einem einzigen Pulverfass gleicht, braucht es nur einen Funken, um eine Goldpreisexplosion zu provozieren. Gold bleibt als …