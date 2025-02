Der DAX ISIN: DE0008469008 hat im Wochenverlauf rund 1,5 Prozent verloren und notiert zum Handelsende am Freitag auf Xetra bei 22.288 Punkten. Das Wochen- und Rekordhoch hat man am Mittwoch im Tagesverlauf mit 22.935 Punkten gesehen und das Wochentief wurde am Freitag bei 22.226 Punkten notiert. 11 Gewinner standen 29 Verlierer gegenüber. Mit einem Wochengewinn von 9,95 Prozent war Rheinmetall der Top-Performer im DAX. Gefolgt von der laufenden RuMaS-Empfehlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...