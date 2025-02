München - Am 23. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München im Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 4:0 gewonnen.Die erste Chance des Spiels hatte in der sechsten Minute Ekitiké, der nach Fehler von Ito aus acht Metern knapp verzog. Auf der Gegenseite wurde Müller in der neunten Minute geblockt, Olise setzte den Nachschuss daneben.In der 21. Minute hatte der Neuzugang von Crystal Palace erneut die große Möglichkeit, zog im Duell mit Trapp aber den Kürzeren. In der dritten Minute der Nachspielzeit machte er es besser, als Sanés Flanke im pfannenfertig auf den Fuß serviert wurde und der Angreifer nur noch einschieben musste. Überlegene Münchener lagen damit nach der ersten Hälfte knapp in Front.Nach dem Seitenwechsel blieben die Kompany-Schützlinge tonangebend, ein 2:0 durch Sané konnte Collins in der 53. Minute aber gerade noch mit einem starken Tackling verhindern. Ein Fehler des Keepers führte in der 61. Minute dann aber doch zum deutlicheren Rückstand: Eine Olise-Ecke verpasste Trapp und ermöglichte Ito somit den Abstauber aus dem Gewühl.Die Entscheidung verpasste Sané in der 78. Minute, der Nationalspieler zielte aus elf Metern allein vor dem Kasten zu weit links. Den Deckel drauf machte in der 83. Minute dann Musiala, der mit einem Solo die Eintracht-Defensive vernaschte und auch etwas mit dem Kopf durch die Wand unten links einschossUnd es wurde noch deutlicher: Der eingewechselte Gnabry tunnelte Trapp in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum Endstand. Damit hält Bayern München Leverkusen in der Tabelle auf einen Abstand von acht Zählern, Frankfurt verharrt zunächst auf Rang drei.