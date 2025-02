Berlin - Der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil sieht in dem Wahlergebnis eine bittere Niederlage für die SPD, die personelle Veränderungen nach sich ziehen wird. "Wir sind die Verlierer heute Abend, deswegen kümmere ich mich jetzt auch darum, dass die Erneuerung in der SPD vorangebracht wird", sagte Klingbeil der RTL/ntv-Redaktion."Wenn man nicht Konsequenzen aus diesem Wahlergebnis zieht, dann machen wir auch einen großen Fehler, deswegen geht es um eine doppelte Aufgabe, die wir haben."Klingbeil gab zudem seiner Partei eine Mitschuld an dem Erstarken der AfD. "Ich glaube, dass es eine der wesentlichen Ursachen auch für die Erstarkung der AfD ist, dass wir diesen elenden Streit hatten, das Heizungsgesetz hat auch sehr viel gemacht, die Menschen sind verunsichert. Wir leben aber auch in krassen Zeiten. Die Veränderungen im Alltagsleben der Menschen ist da und ich glaube, das gepaart, die generellen Umbrüche in der Gesellschaft plus diesem Streit, das hat wahnsinnig viel kaputt gemacht."