Halle (Saale) - Die Stadt Halle (Saale) bekommt wieder einen parteilosen Oberbürgermeister. In der Stichwahl am Sonntag setzte sich Alexander Vogt gegen den kommissarischen Amtsinhaber Egbert Geier (SPD) durch.Pikant: Vogt war im Wahlkampf gegen dessen Willen von der AfD unterstützt worden, die bei der am selben Tag durchgeführten Bundestagswahl auch das Direktmandat für den Wahlkreis 71 Halle holte. Bevor Vogt als Einzelbewerber angetreten war, hatte er vergeblich versucht, sich von der CDU aufstellen zu lassen.Halle (Saale) hat mit parteilosen Oberbürgermeistern bereits Erfahrung. Seit 2012 war Bernd Wiegand im Amt, der unter anderem für bundesweite Schlagzeilen sorgte, weil er sich entgegen der üblichen Priorisierung vorzeitig gegen Corona impfen ließ. 2021 wurde er durch den Stadtrat suspendiert.