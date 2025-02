Berlin - FDP-Chef Christian Lindner hat seinen Rückzug erklärt. "Nun scheide ich aus der aktiven Politik aus", teilte Lindner am Sonntagabend in einer schriftlichen Erklärung auf X/Twitter mit.Die Bundestagswahl habe eine Niederlage für die FDP gebracht, "aber hoffentlich einen Neuanfang für Deutschland". Er empfinde Dankbarkeit für "fast 25 intensive, herausfordernde Jahre voller Gestaltung und Debatte", so Lindner.Lindner hatte im Dezember 2013 den Bundesvorsitz der FDP übernommen, kurz nachdem die Partei aus dem Bundestag geflogen war. 2017 brachte er die Liberalen mit 10,7 Prozent in den Bundestag zurück, bei der Bundestagswahl 2021 waren es dann sogar 11,5 Prozent.In den Hochrechnungen vom Sonntagabend steht die FDP Stand 23 Uhr bei 4,4 bis 4,5 Prozent und hat wohl praktisch keine Chance mehr, die Fünf-Prozent-Hürde noch zu überwinden.