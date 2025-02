Genf - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wirkte bei Auftritten zum Ende des Wahlkampfs nach Einschätzung des Rhetoriktrainers Michael Ehlers als sei er auf Abschiedstour. "Er versuchte noch einmal in kurzen, klaren, verständlichen Sätzen zu erklären, was seine Kanzlerschaft eigentlich gebracht hat", sagte Ehlers der "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Als habe er sich schon verabschiedet. Für mich klang das wie eine Abschiedstour."Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) habe sich indes rhetorisch weiterentwickelt: "Man konnte ihn lachen sehen und er war tatsächlich einer der wenigen Spitzenkandidaten, der einen gewissen Humor bewiesen hat - etwa als er die Avancen von Alice Weidel zurückwies. Mit dieser Art hat er sicherlich, gerade bei den unentschlossenen Wählern, den einen oder anderen Sympathiepunkt gemacht. Schwach wurde Merz dann, wenn er seinen Erfolg genoss, in alte Muster zurückfiel und überheblich wurde."