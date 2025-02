Berlin - Nach dem Wahlerfolg der AfD bei der Bundestagswahl dringt die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt auf ein Verbot der in Teilen rechtsextremistischen Partei. Wer die AfD wieder klein machen wolle, "sollte auch nicht davor zurückschrecken, das Verfassungsgericht mit einer Prüfung zu befassen", sagte die bisherige Vizepräsidentin des Bundestages den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben)."Ich setze mich weiterhin für ein Verbot der AfD ein." Die Absichten der AfD seien unmissverständlich, warnte Göring-Eckardt. "Sie will unsere Demokratie im Eiltempo zerschlagen und unser Land zu einem Vasallen Putins machen. Es ist unerlässlich, dass wir mit aller Kraft verhindern, dass Rechtsextreme unser Land in dunkle Zeiten zurückführen."