Windsor, Conn. (ots/PRNewswire) -SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute bekannt, dass Arrowpoint Investment Partners, Singapurs neue Multi-Strategie-Hedgefonds-Investmentgesellschaft, SS&C GlobeOp mit der Verwaltung ihres Flaggschiff-Multi-Strategie-Fonds im Wert von 1 Milliarde US-Dollar beauftragt hat. Der Fonds setzt derzeit 18 Portfoliomanager in Hongkong und Singapur für verschiedene Strategien ein."Unsere Philosophie ist es, mehrere Strategien über unsere Teams hinweg zu integrieren, indem wir Technologie einsetzen, um konsistente, hochwertige und risikobereinigte Renditen zu erzielen", so Woon Young Jeong, Geschäftsführer von Arrowpoint. "Wir brauchten einen Verwalter, der mit mehreren Anlageklassen, komplexen Gebührenstrukturen und der Verwaltung von Berichtsanforderungen für Anleger von Multi-Manager-Vehikeln bestens vertraut war. Die hochmoderne Technologie und das professionelle sowie sachkundige Supportteam von SS&C machen das Unternehmen zu einem idealen Partner für die Betreuung unseres Fonds."Arrowpoint wurde von Jonathan Xiong, dem ehemaligen Co-Geschäftsführer des Asiengeschäfts von Millennium, gegründet. Anstatt die Handelsteams als separate Einheiten zu verwalten, integriert Arrowpoint seine fundamentalen und quantitativen Strategien in den Bereichen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Rohstoffe, um eine genauere Kontrolle über die Performance zu erhalten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in Asien."Wir freuen uns, mit Arrowpoint Investment Partners beim Ausbau ihres innovativen Fonds zusammenzuarbeiten", sagte Michael Li, Managing Director, Head of SS&C GlobeOp, APAC. "Mit der Entwicklung des Hedgefondsmarktes ziehen Multi-Strategie-Vehikel das Interesse der Anleger auf sich. Die Verwaltung dieser Vehikel kann komplex sein, da mehrere Anlageklassen, Gebührenstrukturen und Berichterstattungsanforderungen involviert sind. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Arrowpoint, um diese operativen Belastungen zu verringern, damit sich das Team auf die Investitionen konzentrieren kann.Erfahren Sie hier mehr über die Multi-Manager-Fondslösungen von SS&C.Informationen zu Arrowpoint Investment PartnersArrowpoint ist eine Investmentgesellschaft, die eine differenzierte, auf Asien ausgerichtete Multi-Strategie-Plattform aufbaut. Weitere Informationen finden Sie auf https://arrowpointfund.com/Informationen zu SS&C TechnologiesSS&C ist ein weltweiter Anbieter von Dienstleistungen sowie Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. Das 1986 gegründete Unternehmen SS&C hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Mehr als 22 000 Finanzdienstleister und Unternehmen des Gesundheitswesens, von den größten Unternehmen der Welt bis hin zu kleinen sowie mittelständischen Firmen, verlassen sich auf SS&C, wenn es um Fachwissen, Größe und Technologie geht.Weitere Informationen zu SS&C (Nasdaq: SSNC) sind auf www.ssctech.com verfügbar.Folgen Sie SS&C auf Twitter, LinkedIn und Facebook.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/arrowpoint-investment-partners-wahlt-ssc-fur-die-fondsverwaltung-302382875.htmlPressekontakt:Brian Schell | Chief Financial Officer,SS&C,Technologies,Tel: +1-816-642-0915| E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com; Justine Stone | Investor Relations,SS&C Technologies,Tel: +1- 212-367-4705 | E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com; Medienkontakte: Sam Gentile,Tel: +1-646-818-9195,E-Mail: pro-SSC@prosek.comOriginal-Content von: SS&C, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100094842/100928976