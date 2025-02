Die Europäische Kommission (EC) wird 68 Millionen EUR an Spanien, 16,2 Millionen an Ungarn, 6,7 Millionen an Kroatien, 4,2 Millionen an Lettland und 3,5 Millionen EUR an Zypern als Sonderhilfe verteilen, die bis zum 30. September ausgezahlt werden soll, berichtet Hortoinfo.es. Bildquelle: Pixabay Die EU-Staaten haben ihre Stellungnahme zugunsten des Vorschlags der EC abgegeben, 98,6...

