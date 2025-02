EUR/JPY steigt am Montag in der frühen europäischen Sitzung auf etwa 157,10 und legt 0,71% am Tag zu. - Die Konservativen haben die deutsche Wahl gewonnen, was den Euro unterstützt. - Steigende Wetten auf Zinserhöhungen der BoJ könnten helfen, die Verluste des JPY zu begrenzen. - Das EUR/JPY-Paar erholt sich auf fast 157,10 und beendet die dreitägige ...

