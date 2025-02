EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung

pferdewetten.de AG: Live-Übertragung der heutigen Außerordentlichen Hauptversammlung um 11:00 Uhr



pferdewetten.de AG: Live-Übertragung der heutigen Außerordentlichen Hauptversammlung um 11:00 Uhr Beginn der Zeichnungsfrist für die Kapitalerhöhung

Positive operative Entwicklungen

Einordnung der eventuellen Nichttestierung Düsseldorf, 24. Februar 2025 Die Außerordentliche Hauptversammlung der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A3EX3Q9, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) wird am heutigen Montag, 24.02.2025, live und frei zugänglich im Internet übertragen. Der Link zur Veranstaltung wird auf der Homepage der Gesellschaft freigeschaltet: www.pferdewetten.ag . Ab 11:00 Uhr nimmt Pierre Hofer, CEO der pferdewetten.de AG, nicht nur zur Tagesordnung, sondern insbesondere auch zu den aktuellen Entwicklungen Stellung. Die Bezugsfrist der am 10.01.2025 bekanntgegebenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen beginnt heute und läuft bis zum 10.03.2025. Bei Vollplatzierung der Emission fließen der Gesellschaft knapp 2,8 Mio. Euro (vor Emissionskosten) zu. Der Kapitalbedarf resultiert maßgeblich aus den aufgelaufenen erhöhten Kosten für die Prüfungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2023, den damit einhergehenden juristischen Beratungsleistungen und dem von der Gesellschaft in Auftrag gegebenen IDW S6-Gutachten. Zusätzlich belasteten im letzten Halbjahr ca. 1,8 Mio. Euro an Tilgungszahlungen für ein Akquisitionsdarlehen. Der Hauptversammlung wird heute eine neues Genehmigtes Kapital vorgeschlagen, aus dem noch im 1. Halbjahr 2025 eine weitere Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht erfolgen soll. Als Emissionserlös werden hierbei bis zu 6 Mio. Euro angestrebt. Mit dem Erlös dieser zweiten Kapitalerhöhung möchte die Gesellschaft ihren im Mai 2024 erworbenen 35%igen Anteil an 17 Sportwetten Shops erhöhen und somit auch die Erträge bilanziell konsolidieren. Darüber hinaus soll der Fremdkapitalanteil im Unternehmen durch die Tilgung von Darlehen reduziert werden. Die mit der Jahresabschlussprüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat Aufsichtsrat und Vorstand mitgeteilt, dass sich ihre Prüfungsarbeiten noch bis zum Sommer 2025 hinziehen können. Das ist aus zeitlichen und finanziellen Gründen keine Option für die pferdewetten.de AG, da das Bundesamt für Justiz wegen der auf diesem Zeitrahmen resultierenden Verzögerung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 500.000 Euro angedroht hat und darüber hinaus weitere Prüfungskosten im deutlich sechsstelligen Bereich wahrscheinlich sind. Diese Zahlungen versucht die Gesellschaft unbedingt zu vermeiden. Deshalb möchte die Verwaltung der Ordentlichen Hauptversammlung zeitnah den Jahresabschluss 2023 mit einem Versagungsvermerk zur Billigung vorlegen, wodurch er veröffentlicht werden kann. Wie per Ad hoc-Meldung am 21.02.2025 gemeldet, würde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft das Testat bei einer Abkürzung der Prüfungshandlungen aktuell verweigern oder versagen. Alle Umstände, die zu den Nachfragen des Wirtschaftsprüfers und daraus folgenden den Verzögerungen der Abschlussprüfung geführt haben, sind Aufsichtsrat und Vorstand bekannt und werden dann auch der Ordentlichen Hauptversammlung offengelegt. Die aus den Umständen folgenden operativen Schritte, Umstellungen im Bereich Corporate Governance sowie internen Regelungen sind zum wesentlichen Teil bereits seit Monaten umgesetzt und damit gelebte Praxis. Das von EY aufbereitete IDW S6-Gutachtens bestätigt die positive Fortführungsprognose auf Basis der nun anstehenden Kapitalerhöhungen mit einem bereits im Jahr 2025 positiven operativen Ergebnis. Eine Insolvenz steht unter diesen Voraussetzungen nicht im Raum.

Die Trendwende im Ergebnis hin zu schwarzen Zahlen wird auf einer konstant positiven Umsatzentwicklung und starken Ausgabenkürzungen beruhen, die bereits im 2. Halbjahr 2024 auf den Weg gebracht wurden. Durch Reduzierungen unter anderem im Personalbereich, im Marketing, bei den Beratungskosten sowie durch die Nachverhandlung von Dienstleistungsverträgen sind allein schon 2025 Einsparungen im Bereich von bis zu 10 Mio. Euro absehbar. Pierre Hofer, CEO: "Die Gesellschaft ist aufgrund der explodierenden Kosten im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 unerwartet finanziell unter Druck geraten. Gleichzeitig war dies nun der Anstoß zur radikalen Optimierung unserer Kostenstruktur, um deutlich schlanker und agiler in die Zukunft gehen zu können. Die Platzierung der beiden Kapitalerhöhungen ist trotzdem wesentlich für die Gesellschaft, denn damit wird a) der Fortbestand und b) das zeitnahe Erreichen der Phase des Geldverdienens gesichert. Uns liegen heute bereits, also vor Beginn der Bezugsfrist, Zeichnungen in Höhe von 1 Mio. Euro vor. Weitere Investoren haben ebenfalls schon ihre Zeichnungen zugesagt. Wir gehen auch angesichts der positiven operativen Entwicklung sehr zuversichtlich in dieses neue Jahr." Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@linkmarketservices.eu



