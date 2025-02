DJ Prosus übernimmt Lieferando-Mutter Just Eat für 4,1 Mrd Euro

DOW JONES--Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway.Com wird übernommen. Wie das niederländische Unternehmen mitteilte, hat es sich mit dem Investor Prosus auf eine Übernahme geeinigt. In dem Deal wird der Essens-Lieferdienst, der in Deutschland unter der Marke Lieferando bekannt ist, mit rund 4,1 Milliarden Euro bewertet.

Prosus zahlt 20,30 Euro je Aktie in bar. Das entspricht einem Aufschlag von 63 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Vorstand und Aufsichtsrat von Just Eat haben den Deal einstimmig abgesegnet. Just Eat Takeaway wird seinen Namen und seine wichtigsten Marken beibehalten.

