EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

EPH Group AG: Neue Tourismus-Anleihe startet an der Börse - 10 % Zinsen p.a. - monatliche Zinszahlung - Laufzeit 7 Jahre



24.02.2025 / 08:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EPH Group AG: Neue Tourismus-Anleihe startet an der Börse

10 % Zinsen p.a. - monatliche Zinszahlung - Laufzeit 7 Jahre

Investment in Markt für Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment

Wien, 24. Februar 2025 - Ab heute wird die zweite Tourismus-Anleihe der EPH Group AG (WKN: A3L7AM, ISIN: DE000A3L7AM8) im Freiverkehr der Börsen Frankfurt und Stuttgart, im Segment "corporates prime" an der Wiener Börse sowie an zahlreichen weiteren Börsen gehandelt. Die Anleihe bietet einen Zinssatz von 10 % p.a. bei monatlicher Zinszahlung. Die erste Zinszahlung erfolgt am 24. März 2025. Die Laufzeit beträgt 7 Jahre. Die Platzierung läuft noch bis Mitte Januar 2026, entsprechend der einjährigen Gültigkeitsdauer des gebilligten Wertpapierprospekts.

Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG: "Wir sind mit dem initialen Platzierungserfolg unserer zweiten Unternehmensanleihe sehr zufrieden. Unser anlegerfreundliches Besicherungskonzept zur Risikominimierung, bei dem sämtliche Anteile an den Immobilien-Projektgesellschaften zugunsten der Anleihegläubiger verpfändet werden, fand bei den Investoren große Zustimmung. Die Mittel aus der aktuellen Anleiheemission werden in erster Linie in die am weitesten fortgeschrittenen Projekte investiert: Zum einen in den Bau eines 300-Betten-Luxushotels auf einem rund 34.000 Quadratmeter großen, traumhaft gelegenen Grundstück in den Kitzbüheler Alpen, das bereits erworben wurde. Zum anderen wird gemeinsam mit der Pure Place Hospitality GmbH ein Golf- und Freizeitresort mit 200 Betten auf einem rund 30.000 Quadratmeter großen Gelände südlich von Wien realisiert. Zudem ist die Realisierung von zwei vielversprechenden Projekten in unserer Pipeline geplant: Ein Resort an einem traumhaften See in Kärnten mit Ganzjahresbetrieb sowie ein weiteres Luxushotel in Tirol, direkt an der Piste im Skigebiet Kitzbühel."

Die EPH Group AG plant spätestens in 2026 einen Börsengang (IPO) im Segment "direct market plus" der Wiener Börse. Die im Jahr 2023 begebene erste Anleihe 2023/2030 der EPH Group AG (WKN: A3LJCB, ISIN: DE000A3LJCB4) bleibt unverändert an den Börsen Frankfurt und Wien notiert.

Ausführliche Informationen zur Anleihe, einschließlich des Wertpapierprospektes, sind auf der Homepage www.eph-group.com zu finden.

Ende der Unternehmensmeldung

Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de

24.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com