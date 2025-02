NZD/USD steigt in der frühen europäischen Sitzung am Montag auf fast 0,5760, ein Plus von 0,31% im Tagesverlauf - Chinas Plan zur Belebung des Agrarsektors und zur Steigerung des Konsums verleiht dem China-Proxy Kiwi Auftrieb. - Die schwachen US-PMI-Daten belasten den US-Dollar und sorgen für Rückenwind für das Paar. - Das NZD/USD-Paar gewinnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...