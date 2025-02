Zürich - Der Euro hat in der Nacht auf Montag etwas zugelegt. Die Aussicht auf stabilere Regierungsverhältnisse in Deutschland nach der Bundestagswahl am Sonntag stütze etwas, heisst es im Handel. Laut vorläufigem Ergebnis gehen die Unionsparteien CDU/CSU als Sieger aus den Bundestagswahlen hervor. Der CDU-Kandidat Friedrich Merz hat damit die besten Voraussetzungen für einen Einzug ins Bundeskanzleramt. Eine rasche Regierungsbildung wäre wünschenswert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...