© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Morgen nach dem Wahlsieg der Union startet der DAX mit Gewinnen in die Woche. Besonders die Rüstungswerte profitieren und setzen ihre Rallye fort.Die Aktien von Rheinmetall liegen am Montagmorgen auf Tradegate 5 Prozent im Plus und nehmen mit einem Kurs von aktuell 935 Euro wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von 968 Euro. Ein wichtiger Treiber ist die Erwartung steigender Verteidigungsausgaben unter der neuen Bundesregierung. UBS-Analyst Sven Weier sieht trotz möglicher Haushaltsblockaden Wege, um das Budget für militärische Investitionen zu erhöhen - etwa durch Notfallklauseln, Umschichtungen oder Steuererhöhungen. Seine Kaufempfehlung für Rheinmetall spiegelt sich in einem Kursziel von …