Es war längt keine Katastrophe, was sich am Donnerstag an den Märkten abspielte. Enttäuscht wurden allerdings all jene, die auf eine nahtlose Fortsetzung des Rallyemodus hofften. Schwache Vorgaben aus den USA und massive Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Steuersenkungsplänen der Trump-Regierung versetzten die Anleger etwas in Vorsicht. Die Furcht vor einer rasant anziehenden Neuverschuldung in der ...

