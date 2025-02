Berlin - Der ostdeutsche Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk erwartet nach dem Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl eine weitere Stärkung der Partei. "Ich rechne damit, dass wir auch in Deutschland in wenigen Jahren eine autoritäre Regierung erleben werden", sagte Kowalczuk dem "Tagesspiegel".Er fürchte, dass "die große blaue Welle der AfD auch West-, Süd- und Norddeutschland erfassen wird", so wie das in vielen anderen Regionen Europas zu beobachten sei. Eine Entwicklung hin zu einer illiberalen Demokratie wie etwa in Ungarn halte er auch in Deutschland "für wahrscheinlich". Der Historiker fügte hinzu: "Wir stehen an der Schwelle zu einem autoritären Zeitalter."Kowalczuk hatte im vergangenen Jahr das Buch "Freiheitsschock. Eine andere Geschichte Ostdeutschlands von 1989 bis heute" veröffentlicht. Im Hinblick auf die Stabilität des Friedens in Europa zeigte er sich pessimistisch: "Keine Ahnung, wo das enden wird - ein großer Krieg in Europa hat seine Unwahrscheinlichkeit verloren."