FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein möglicher Politikwechsel in Deutschland hat am Montag nach der Bundestagswahl den Dax nur kurz deutlicher steigen lassen. Der deutsche Leitindex verringerte seinen Gewinn zuletzt auf noch 0,2 Prozent auf 22.332 Punkte. In der Vorwoche hatte er nach zwischenzeitlichem Rekord von 22.935 Punkten letztlich etwas korrigiert.

Der MDax, in dem sich die mittelgroßen Unternehmen versammeln, holte weiter auf mit plus 0,89 Prozent auf 27.748 Punkte, gab aber ebenfalls einen Teil seiner Auftaktgewinne ab. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 sank um ein halbes Prozent.

Deutschland kann nach Einschätzung der Berenberg Bank nach dem Wahlsieg der Union eine Phase politischer Unsicherheit beenden. Allerdings dürfte der fiskalische Spielraum der neuen Regierung begrenzt bleiben, schrieb Chefvolkswirt Holger Schmieding in einer Analyse. Denn: Ein Ende der Schuldenbremse werde angesichts der Sitzverteilung im neuen Bundestag schwierig.

Hatten sich in der Vorwoche hinter einer starken CDU noch unklare Mehrheiten und möglicherweise ein nötiges Dreierbündnis abgezeichnet, reicht es nun für eine Koalition mit der SPD. Die Chancen für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und für stabile politische Verhältnisse stünden jetzt nicht schlecht, erläuterte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank. "Das Wahlergebnis wird die ersten zarten Erholungstendenzen in der deutschen Konjunktur unterstützen."

Rheinmetall gewannen am Montag rund vier Prozent. Die neue Bundesregierung dürfte trotz der Sperrminorität der Parteien, die wohl gegen Grundgesetz-Änderungen seien, über einige Hebel zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben verfügen, schrieb Analyst Sven Weier von der UBS. Die Bank stufte die Rheinmetall-Papiere von "Neutral" auf "Buy" hoch mit einem von 924 auf 1.208 Euro angehobenen Kursziel. Neben Rheinmetall legten auch die Anteile des Rüstungselektronik-Konzerns Hensoldt und des Panzergetriebe-Herstellers Renk kräftig zu.

Am Dax-Ende korrigierten die Aktien von Siemens Energy weiter: Das Minus belief sich auf etwa sechs Prozent.

Im Blick steht zudem der Essenslieferdienst Delivery Hero . Der Delivery-Hero-Großaktionär Prosus will sich die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway in einem Milliardendeal einverleiben. Einige Analysten sähen dies als einen ersten Schritt für eine Fusion mit Delivery Hero, sagten Händler. Delivery Hero gewannen an der MDax-Spitze über fünf Prozent.

Veröffentlicht wird am Vormittag schließlich das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland. Die Vorgaben seien freundlich, schrieben die Experten der Landesbank Helaba angesichts der jüngsten ZEW- und Sentix-Umfragen sowie des vorläufigen Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe./ajx/mis

DE0007030009, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, NL0012015705, DE000A2E4K43, NL0013654783, DE000HAG0005, DE000ENER6Y0, DE000RENK730