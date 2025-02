Die Deutsche Telekom verstärkt ihre Bemühungen im Kampf gegen digitale Betrugsmethoden mit der Einführung einer fortschrittlichen SMS-Firewall. Diese innovative Technologie zielt darauf ab, betrügerische Kurznachrichten bereits vor der Zustellung an die Endkunden herauszufiltern. Das System analysiert dabei technische Metadaten wie Absender- und Empfängerdaten sowie enthaltene Links auf potenzielle Schadsoftware. Die Börse reagierte positiv auf diese Entwicklung, was sich in einem Kursanstieg von 0,6 Prozent auf 34,71 Euro widerspiegelte. Besonders bemerkenswert ist, dass sich der Aktienkurs damit nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 34,89 Euro bewegte und eine beeindruckende Steigerung von 67,44 Prozent gegenüber dem Jahrestief verzeichnete.

Positive Marktaussichten trotz rechtlicher Einschränkungen

Die Implementierung der Schutzmaßnahme erfolgt unter Berücksichtigung strenger gesetzlicher Vorgaben, da SMS-Nachrichten dem Fernmeldegeheimnis unterliegen. Trotz dieser regulatorischen Beschränkungen prognostizieren Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 37,64 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Die positive Einschätzung wird durch die erwartete Dividendenausschüttung von 1,16 Euro je Aktie untermauert, die eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,77 Euro darstellt. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband begrüßte die Initiative als wichtigen Schritt zur Verbesserung der digitalen Sicherheit, was das Vertrauen der Investoren in die zukunftsorientierte Strategie des Unternehmens zusätzlich stärkt.

