DEUTSCHE TELEKOM - Die Deutsche Telekom will das Satellitenzeitalter im Mobilfunk in Deutschland starten. Bis Ende dieses Jahres werde ein Dienst gestartet, mit dem SMS per Satellit verschickt werden können. Kunden können durch die Technik Kontakt mit anderen Menschen aufnehmen oder in Katastrophenlagen Warnungen empfangen, auch wenn sie keinen regulären Mobilfunkempfang haben. "Wir erschließen jeden Winkel", sagte Telekom-Technikvorständin Claudia Nemat am Montag auf der weltgrößten Mobilfunkkonferenz MWC in Barcelona. In Deutschland habe man sich - anders als in den USA - gegen die Zusammenarbeit mit dem Satelliten-Internetdienst Starlink des Hightech-Milliardärs Elon Musk entschieden. (Handelsblatt)

MERCEDES - Der Gesamtbetriebsrat hat sich mit dem Vorstand auf ein Sparprogramm geeinigt. Demnach wird es ein Personalabbau-Programm mit verbesserten Konditionen im Vergleich zum letzten Programm geben, berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf mehrere Informanten. Für das Programm gilt die doppelte Freiwilligkeit, das heißt auch der Mitarbeiter muss seinem Ausscheiden zustimmen. Zudem wurde vereinbart, dass es bei zukünftigen Tariferhöhungen Einschnitte geben wird. Im Gegenzug für seine Zusagen hat der Betriebsrat die Zukunftssicherung 2035 errungen. Damit sind betriebsbedingte Kündigungen bis zum Jahr 2035 ausgeschlossen. Bislang war das nur bis 2030 der Fall. Mercedes bestätigte die Einigung und die Maßnahmen. (Wirtschaftswoche)

AUDI - Der Autohersteller stellt einem Magazinbericht zufolge die Erfolgsbeteiligung für seine Mitarbeiter infrage. In einem Statement von Jochen Haberland, der für Audi die Verhandlungen mit dem Betriebsrat führt, heißt es laut Spiegel: "Wenn wir die Personalkosten ohne betriebsbedingte Kündigungen substanziell senken wollen, müssen wir über die Audi-Ergebnisbeteiligung und die Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung verhandeln." Eine Erfolgsbeteiligung, die die langfristige Handlungsfähigkeit des Unternehmens nicht berücksichtige, sei nicht zukunftsfähig. Die Prämie für Audi-Mitarbeiter betrug im vergangenen Jahr 8.840 Euro. (Spiegel)

AGILE ROBOTS - Der Münchener Roboterbauer Agile Robots hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem KI-Start-up Audeering erworben. Damit sollen die Programmierung von Robotern und die Interaktion zwischen Mensch und Roboter erheblich verbessert werden, erklärt Zhaopeng Chen, CEO und Mitgründer von Agile Robots. Audeering verwendet KI- und Deep-Learning-Technologien, um akustische Szenen, Gesichtsausdrücke und Gesprächsstimmungen zu analysieren. Ziel ist es, menschliche Bedürfnisse ganzheitlich und in Echtzeit zu erfassen. Das Unternehmen entstand als Ausgründung der Technischen Universität München. (Handelsblatt)

PRADA/VERSACE - Der italienische Modekonzern Prada steht kurz vor dem Kauf der Marke Versace von Capri Holdings für etwa 1,5 Milliarden Euro. Damit kämen zwei der bekanntesten italienischen Luxusmodemarken unter ein Dach. Nach monatelangen Gesprächen zwischen dem Mailänder Unternehmen Prada und Capri, zu dem Marken wie Michael Kors und Jimmy Choo gehören, nähern sich die beiden Unternehmen einer Einigung, die nach Angaben von Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind, "innerhalb weniger Wochen" abgeschlossen werden könnte. Capris ursprüngliche Preisvorstellung von 3 Milliarden Euro für Versace und das Interesse anderer potenzieller Käufer hätten die Gespräche in die Länge gezogen, so andere mit den Gesprächen vertraute Personen. (Financial Times)

March 04, 2025

