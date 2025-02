NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Just Eat Takeaway nach Zahlen sowie einer Übernahmeofferte der Internet-Beteiligungsholding Prosus auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Das vom Essenslieferdienst unterstützte Gebot sei eine positive Nachricht für die Branche sowie für das Engagement von Prosus in diesem Sektor, schrieb Analystin Annick Maas in einem am Montag vorliegenden Kommentar./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 08:02 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 08:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012015705