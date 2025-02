Im frühen Handel springt heute die Aktie des Berliner Essenslieferanten Delivery Hero auf Tradegate um mehr als sechs Prozent nach oben. Hintergrund ist die Meldung, dass der Tech-Konzern Prosus den Wettbewerber Just Eat Takeaway für 4,1 Milliarden Euro übernehmen will. Das lässt Anleger wohl auf weitere Deals in der Branche hoffen. 20,30 Euro je Aktie bietet der Investor aus den Niederlanden. Das entspricht einem Aufschlag von 63 Prozent auf den Schlusskurs der Just-Eat-Aktie am Freitag und einer ...

