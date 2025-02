HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 440 auf 450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die BP-Aktie habe im noch jungen Jahr 2025 mit einem 14-prozentigen Kursplus die beste Performance unter den großen Ölkonzernen erzielt, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Er führt dies auf Spekulationen rund um die Neuausrichtung der Strategie zurück, die während des Kapitalmarkttages an diesem Mittwoch im Fokus stehen dürfte./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 05:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007980591