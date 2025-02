FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.02.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2820 (2880) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 460 (485) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 450 (440) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP REINITIATES COMPASS GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2900 PENCE - CITIGROUP REINITIATES INTERCONTINENTAL HOTELS WITH 'SELL' - PRICE TARGET 8900 PENCE - CITIGROUP REINITIATES SSP GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 310 PENCE - CITIGROUP REINITIATES WHITBREAD WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3700 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS M&G PRICE TARGET TO 225 (230) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 180 (150) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1390 (1480) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1390 (1180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 70 (60) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 760 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 72 (67) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES JET2 PRICE TARGET TO 1900 (1850) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob