FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 75 auf 80 Euro angehoben, aber die Einstufung aus Bewertungsgründen auf "Hold" belassen. Die Mitte der Prognosespanne des Bremssystemherstellers für das operative Ergebnis 2025 habe die Konsensschätzung genau getroffen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Zugleich klinge das Management mit Blick auf das Wachstum der Sparte Systeme für Nutzfahrzeuge optimistischer als noch vor drei Monaten. Hinsichtlich der Margen für die Sparte Systeme für Schienenfahrzeuge klinge das Management sogar noch optimistischer./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KBX1006