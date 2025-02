EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

The Platform Group AG: Erwerb der Herbertz GmbH, Solingen



24.02.2025 / 11:15 CET/CEST

Düsseldorf, 24. Februar 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1 , "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat die Gesellschaft Herbertz GmbH mit Sitz in Solingen erworben. Per Februar 2025 wurde ein Vertrag über 100% der Gesellschaftsanteile unterzeichnet. Verkäufer war die Swiss Commerce Group mit Sitz in Langenthal (Schweiz). Die Transaktion erfolgt über einen Asset Deal-Vertrag, in welchem alle Assets und Vermögenswerte übertragen werden. Das Closing wird für Anfang März 2025 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Firma C. Jul. Herbertz besteht seit dem Jahr 1868 in Solingen, der Schwerpunkt ist der Onlinevertrieb von Outdoorprodukten, unten anderem Messer, Trinkflaschen, Lampen und Outdoor-Artikel. Für über 30 internationale Hersteller wird über Onlinekanäle der europaweite Vertrieb der Produkte umgesetzt. Es besteht zudem ein umfangreicher Logistikstandort in Gladbeck.



Marc Schiefelbusch, Geschäftsführer bei Herbertz: "Wir freuen uns, dass Herbertz als Traditionsunternehmen mit Onlinefokus die TPG von nun an als Partner hat. Das Team der TPG unterstützt uns ab März, Herbertz im Handel und im Onlinebereich weiter bekannt zu machen. Und erstmals erweitern wir unsere Kanäle auch für externe Partner, um eine Plattformstrategie für die Zukunft umzusetzen."



Ziel der Übernahme der Herbertz GmbH ist es, den Bereich Outdoor-Produkte als Plattform erstmals aufzubauen, neue Partner anzubinden und stationären Händlern sowie Herstellern weitere Umsatzpotenziale durch den Onlineverkauf zu ermöglichen.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: "Mit der Übernahme von Herbertz decken wir den Bereich Outdoor erstmals ab - und möchten aktiv weitere Partner im Bereich Outdoor onboarden. Die Kompetenz, dass Herbertz komplett die Logistik für Hersteller abdeckt und so Onlinehandel von A-Z offeriert, ist im Outdoor-Bereich einzigartig."



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 25 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusprodukte. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 525 Mio. bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von EUR 33 Mio. realisiert.



Kontakt: Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com



