Der Ölpreis strebt nach einem festen Stand über 70,00 $ nach einem deutlichen Rückgang am Freitag - Ein Frieden zwischen Russland und der Ukraine würde den Fluss des globalen Ölangebots erhöhen, was den Preis schwächen würde - Die OPEC plant, ihre geplante monatliche Angebotssteigerung zu verschieben - West Texas Intermediate (WTI), Futures an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...