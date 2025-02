Zürich - Was lange währt, wird endlich gut: Nun hat auch der Schweizer Aktienindex SMI einen neuen Rekordstand erreicht. Im Verlauf des Montagvormittags stieg der Leitindex erstmals in seiner Geschichte auf über 13'000 Zähler. Lange hinkte der SMI seinen Pendants in den USA oder auch dem deutschen Dax hinterher. Diese hatten im Gegensatz zum SMI ihre Höchststände von vor der Zinswende Anfang 2022 schon lange wieder erreicht und eilten seither von ...

