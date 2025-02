Dachspezialist Ubbink hat eine Strom-Management-Zentrale für Zuhause auf den Markt gebracht. Das Photovoltaik-Stromspeicher-Systeme bietet bis zu 25,6 kWh Speicherkapazität. Der Anbieter von Dachtechnik Ubbink bietet jetzt auch Photovoltaik-Stromspeicher an. Das PV-Speicher-System soll überschüssige Solarenergie speichern, die dann nachts, in Spitzenzeiten und netzunabhängig zur Verfügung steht. Das Batteriespeicher-System ist in den Leistungsstufen 6, 8, 10 und 15 kW erhältlich und soll sich flexibel ...

